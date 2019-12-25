Беглов: Петербург наращивает темпы строительства соцобъектов

С 2019 года в городе построили 150 новых школ.

Губернатор Александр Беглов выступил в Законодательном Собрании с презентацией проекта городского бюджета на 2027–2029 годы. В ходе выступления он акцентировал внимание на устойчивом росте доходной базы, который создаёт прочную основу для дальнейшего развития мегаполиса, сообщил портал "Строительный Петербург".

По словам Беглова, увеличение финансовых возможностей города напрямую отражается на качестве городской среды и благополучии жителей. В первую очередь это касается социальной сферы, которая остаётся одним из главных векторов городской политики. Важную роль в достижении текущих результатов играет программа "10 приоритетов развития", по которой уже реализованы значимые проекты.

Среди достигнутых результатов — масштабное развитие образовательной инфраструктуры: с 2019 года в городе построили 150 новых школ и 270 современных детских садов. Все эти объекты возвели по единому "петербургскому стандарту", который задает высокие требования к комфорту, безопасности и оснащению. Как отметил губернатор, на 2027 год запланирован ввод ещё 82 объектов образования — это позволит сократить очереди и сделать обучение более доступным для жителей разных районов.

Также Беглов заявил, что доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2027 году составят 1,522 трлн рублей.

Фото: Piter.TV