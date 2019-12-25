Беглов назвал ожидаемый объем доходов бюджета Петербурга на 2027 год

Доходы бюджета Петербурга позволят финансировать крупные городские проекты.

Доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2027 году составят 1,522 трлн рублей. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил во вторник, 3 ноября, на заседании Законодательного собрания.

По словам главы города, запланированный объем поступлений позволит обеспечить финансирование основных направлений развития Петербурга, а также планировать расходы и реализовывать масштабные проекты.

Беглов отметил, что значительный вклад в формирование доходной части бюджета вносят работающие жители города.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv