На улице Маршала Казакова заменят 1171 метр трубопроводов.

В Кировском и Красносельском районах началась реконструкция участка распределительной сети "Маршала Казакова", обеспечивающей эти районы теплом. Об этом сообщает Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

В ходе работ заменят 1171 метр трубопроводов — по улице Маршала Казакова от дома 12 до проспекта Маршала Жукова с пересечением проспекта. Теплосеть, проложенная в 1993 году, нуждалась в обновлении: за последние пять лет на этом участке устранили 14 технологических нарушений.

Сейчас специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" монтируют 981 метр временной тепловой сети в границах участка реконструкции. При строительстве используют стальные трубы диаметром 150–800 мм в пенополиуретановой теплоизоляции с системой оперативного дистанционного контроля влажности теплопроводов. Проект повысит надёжность теплоснабжения 43 зданий, включая 29 жилых домов, 3 лечебных и 3 детских учреждения.

Завершить реконструкцию планируют в четвёртом квартале 2029 года.

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Фото: Piter.TV