Бюджет города пополнят расходы на больницы, спорт и благоустройство.

Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа единогласно поддержал все 19 поправок к проекту бюджета Петербурга на 2027 год. Изменения предусматривают дополнительные расходы на здравоохранение, образование, спорт, благоустройство и коммунальную инфраструктуру.

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга 23 ноября рекомендовал принять все 19 поправок к городскому бюджету на 2027 год. Их единогласно поддержали на заседании комитета.

Как сообщил его председатель Денис Четырбок, все депутатские предложения ранее одобрила бюджетная комиссия при губернаторе. Это позволит вынести их на голосование во втором чтении на двенадцатом заседании ЗакСа.

Десять поправок подготовила фракция "Единая Россия". Они предусматривают финансирование проектов в сфере здравоохранения, образования и спорта, благоустройства дворовых территорий, а также социальной поддержки горожан.

Три предложения ЛДПР направлены на увеличение расходов на капитальный ремонт детских и подростково-молодёжных учреждений. Две поправки фракции "Новые люди" касаются популяризации спорта и здорового образа жизни, а также развития событийного туризма в Петербурге.

КПРФ предложила выделить средства на покупку оборудования для операционного блока Елизаветинской больницы. Фракция "Зелёные" выступила за дополнительное финансирование капитального ремонта плотины Гаусмана. Независимый депутат Дмитрий Павлов предложил увеличить расходы на проведение массовых спортивных мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV