Пять дней назад у артиста случился микроинфаркт.

Артиста Никиту Джигурду 23 ноября доставили в больницу с обширным инфарктом. Балерина Анастасия Волочкова в беседе с изданием 360.ru поделилась подробностями о состоянии коллеги, с которым она дружит много лет.

Летом звезды вместе участвовали в одном проекте, а пару месяцев назад встречались на мероприятии и тогда актер чувствовал себя хорошо. Как рассказала Волочкова, пять дней назад у Джигурды случился микроинфаркт. Когда у актера подскочило давление, он отказался вызывать скорую помощь.

Ситуация резко ухудшилась, когда Никита Джигурда вернулся в Москву. У артиста сильно упало давление и участился пульс. На этот раз медики госпитализировали мужчину.

Вчера звезде фильма "Любить по-русски" поставили стент, сейчас его состояние оценивают как стабильное. Волочкова подчеркнула, что в такой ситуации Джигурде важнее всего покой и помощь врачей, а не внимание толпы.

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Фото: Piter.TV