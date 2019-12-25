Врачи забрали спрыгнувшего с моста певца Юкавского в спецучреждение

Во время происшествия артист Большого театра был в состоянии алкогольного опьянения.

Медики забрали оперного певца Германа Юкавского, который спрыгнул с моста на Болотной набережной, в специализированное учреждение. Об этом сообщили очевидцы в беседе с телеканалом 360.ru.

Ранее исполнителя вытащили из реки спасатели на воде. Он спрыгнул с моста в районе Болотной набережной. Мужчину доставили к причалу № 1 в Парке Горького, где его уже ждали медики и полицейские.

Предположительно, во время происшествия Юкавский был пьян и вел себя агрессивно. Предположительно, причиной поступка стала ссора с женщиной. Сам певец с трудом мог объяснить, что произошло.

Ранее мы сообщали, что спасатели выловили артиста и довезли на катере к причалу Парка Горького. После падения в реку Герман Юкавский получил травму плеча, также у него зафиксировали ушибы на руке и спине.

Фото: Piter.tv