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Врачи забрали спрыгнувшего с моста певца Юкавского в спецучреждение
Сегодня, 14:37
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Врачи забрали спрыгнувшего с моста певца Юкавского в спецучреждение

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Во время происшествия артист Большого театра был в состоянии алкогольного опьянения.

Медики забрали оперного певца Германа Юкавского, который спрыгнул с моста на Болотной набережной, в специализированное учреждение. Об этом сообщили очевидцы в беседе с телеканалом 360.ru.

Ранее исполнителя вытащили из реки спасатели на воде. Он спрыгнул с моста в районе Болотной набережной. Мужчину доставили к причалу № 1 в Парке Горького, где его уже ждали медики и полицейские.

Предположительно, во время происшествия Юкавский был  пьян и вел себя агрессивно. Предположительно, причиной поступка стала ссора с женщиной. Сам певец с трудом мог объяснить, что произошло. 

Ранее мы сообщали, что спасатели выловили артиста и довезли на катере к причалу Парка Горького.  После падения в реку Герман Юкавский получил травму плеча, также у него зафиксировали ушибы на руке и спине.

Фото: Piter.tv

Теги: герман юкавский, певец герман юкавский
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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