Оперный певец Юкавский спрыгнул в реку в центре Москвы

По предварительным данным, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Заслуженный артист России Герман Юкавский спрыгнул с моста на Болотной набережной в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист пьян и ведет себя агрессивен. По словам прохожих, Юкавский собирался переплыть реку.

Спасатели его выловили и довезли на катере к причалу Парка Горького. Предположительно, 56-летний певец перебрал с алкоголем. Состояние артиста в настоящее время неизвестно.

Герман Юкавский является участником хора Большого театра. В 2010 году его номинировали на театральную премию "Золотая маска".

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Фото: Piter.tv