Оперный певец Юкавский спрыгнул в реку в центре Москвы

Заслуженный артист России Герман Юкавский спрыгнул с моста на Болотной набережной в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, артист пьян и ведет себя агрессивен. По словам прохожих, Юкавский собирался переплыть реку.
Спасатели его выловили и довезли на катере к причалу Парка Горького. Предположительно, 56-летний певец перебрал с алкоголем. Состояние артиста в настоящее время неизвестно.
Герман Юкавский является участником хора Большого театра. В 2010 году его номинировали на театральную премию "Золотая маска".
Новость дополняется.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все