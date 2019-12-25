Суд между Киркоровым и каменщиком превратился в скандал во время экспертизы

Киркоров требует от петербургского мастера более 10 млн руб.

Судебное разбирательство между Филиппом Киркоровым и петербургским каменщиком Георгием Барановским, оформившим интерьер его московского пентхауса, переросло в конфликт во время строительной экспертизы. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Барановский оформлял для артиста пентхаус площадью около 600 кв. м в центре Москвы. Полы, колонны и лестницы выполнены из натурального камня. За свою работу мастер получил 13 млн руб., хотя, по его словам, реальная стоимость проекта превышала 30 млн руб. Весной 2025 года Киркоров подал в суд, требуя 10,9 млн руб. компенсации за якобы некачественную отделку.

На проведении экспертизы между сторонами возникла напряжённая ситуация. По словам Барановского, присутствовали эксперты, адвокаты и охрана певца, и "обстановка напоминала съёмки реалити-шоу". Мастер утверждает, что эксперты действовали под влиянием представителей Киркорова, а часть его работ была скрыта строительными материалами.

После инцидента, как рассказал Барановский, один из экспертов признал, что его работа "высокого уровня", но это не было отражено в официальном протоколе. Каменщик заявил, что часть исправленных после него элементов выполнена с нарушениями. Он также сообщил о намерении подать встречный иск на сумму, равную требованиям певца. По его оценке, на защиту и экспертизы он уже потратил около 1 млн руб.

Продолжение экспертизы назначено на декабрь. Тем временем ремонт в пентхаусе Киркорова продолжается — по данным СМИ, артист вложил в оформление квартиры около 1 млрд руб., из которых за последний год около 200 млн руб. ушло на отделочные работы.

Ранее Киркоров назвал обвинения в адрес бизнесмена Карапетяна абсурдными.

Фото: Piter.TV