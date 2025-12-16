Суд Петербурга отправил в колонию ОПГ "барных" воров и магазинных шоплифтеров

Помимо заключения в колонию, лидеру банды назначен штраф в размере одного миллиона рублей.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор шестерым участникам организованной преступной группировки, специализировавшейся на кражах. Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов города, лидер ОПГ получил 9,5 года колонии, а его подельники – от трёх до восьми лет лишения свободы. Об этом пишет spb.aif.ru.

По данным следствия, организатор начал формировать группу ещё в 2020 году. Преступная деятельность велась по двум основным направлениям "барные" кражи и шоплифтинг.

Основной мишенью злоумышленников становились нетрезвые посетители заведений у баров и клубов. Злоумышленники подсаживались к жертвам, уговаривали поехать вместе на такси (где за рулём сидел сообщник), включали в салоне отопление, чтобы жертва расслабилась или уснула, после чего незаметно вытаскивали ценности из карманов. Один такой эпизод перерос в разбой: когда потерпевший проснулся во время ограбления прямо на клумбе, главарь применил физическую силу. Всего по этому направлению было доказано шесть эпизодов с общим ущербом около 300 тысяч рублей.

Второе направление деятельности группы заключалось в систематических кражах из магазинов одежды. Используя специальное магнитное устройство, преступники снимали антикражные датчики и прятали вещи в пакеты из фольги, которые не сканируются рамками безопасности. Общий улов составил более 250 тысяч рублей: в частности, были похищены 27 пар джинсов, женская сумка, куртки, жилеты и свитшоты.

Несмотря на то, что суммы ущерба не являются критически большими для уголовного дела, суд назначил суровое наказание. Приговор был ужесточён из-за наличия непогашенных судимостей у всех фигурантов дела. Помимо заключения в колонию, лидеру банды назначен штраф в размере одного миллиона рублей. Двое менее активных участников получили сроки принудительных работ – четыре и три года соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что экс главу угрозыска Петербурга отправили в колонию на 5 лет.

Фото: Piter.TV