Экс главу угрозыска Петербурга отправили в колонию на 5 лет

В Санкт-Петербурге огласили приговор бывшему руководителю городского управления уголовного розыска Олегу Колесникову, а также его подчинённому Алексею Малышеву. Об этом проинформировала объединённая пресс-служба местных судов. Колесников проведёт 5 лет в колонии общего режима
Дополнительно суд запретил ему в течение 2 лет замещать отдельные должности и лишил звания полковника полиции. Малышев получил 4 года заключения, запрет на 1.5 года и также потерял специальное звание. Заседание проходило в закрытом формате с грифом "Совершенно секретно". Подробности преступлений в интересах следствия не раскрываются.
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Фото: Piter.TV
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