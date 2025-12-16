Экс главу угрозыска Петербурга отправили в колонию на 5 лет

Бывший начальник петербургского уголовного розыска Олег Колесников приговорён к 5 годам колонии общего режима и лишён звания полковника. Его коллега Алексей Малышев получил 4 года. Дело слушалось под грифом «Совершенно секретно».

В Санкт-Петербурге огласили приговор бывшему руководителю городского управления уголовного розыска Олегу Колесникову, а также его подчинённому Алексею Малышеву. Об этом проинформировала объединённая пресс-служба местных судов. Колесников проведёт 5 лет в колонии общего режима

Дополнительно суд запретил ему в течение 2 лет замещать отдельные должности и лишил звания полковника полиции. Малышев получил 4 года заключения, запрет на 1.5 года и также потерял специальное звание. Заседание проходило в закрытом формате с грифом "Совершенно секретно". Подробности преступлений в интересах следствия не раскрываются.

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Фото: Piter.TV