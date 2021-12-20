Смольный поздравил археологов с профессиональным праздником

3D-модель Пальмиры и Музей археологии на Охте — итоги года.

Губернатор Александр Беглов поздравил археологов, реставраторов и музейщиков с профессиональным праздником, который отмечается 15 августа. Идея Дня археолога родилась в середине прошлого века в ленинградской археологической школе, работавшей в Старой Ладоге.

В Петербурге находится старейшее археологическое учреждение страны — Институт истории материальной культуры РАН, ведущий историю от Императорской археологической комиссии 1859 года. Сотрудники института ежегодно проводят экспедиции от Кольского полуострова до Кавказа, Сибири, Тувы, а также в странах Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока.

Особое внимание — спасательной археологии: учёные создают цифровые двойники объектов, которым грозит утрата. Всемирное признание получила 3D-модель Пальмиры. Сейчас при поддержке президента реализуется проект по созданию цифрового архива памятников Африки и стран исламского мира.

По поручению главы государства на базе Музея истории Петербурга создаётся Музей археологии. Основная площадка — Меншиков бастион Петропавловской крепости. В этом году зарезервировали вторую площадку на Охте, где представят находки с раскопок русского и шведского поселений. Также появится экспериментально-реставрационная лаборатория.

В этом году прошёл первый Международный археологический конгресс "Цитадель 1.0". Сегодня в Петропавловской крепости проходит семейный фестиваль с квестами, экскурсиями и мастер-классами.

Фото: pxhere