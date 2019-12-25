"Динамо-СПб" примет "Балтику-2" в матче лидеров Второй лиги Б

Петербургское "Динамо" в субботу, 26 сентября, сыграет дома с "Балтикой-2" в рамках 25-го тура LEON-Первенства Второй лиги Б. Матч пройдет на стадионе "Кировец" и начнется в 14:00.

Обе команды подходят к встрече в верхней части таблицы. "Динамо-СПб" после 22 матчей набрало 45 очков и занимает второе место. Калининградская команда провела на одну игру больше и имеет 43 очка, располагаясь на пятой строчке. Петербуржцы продолжают борьбу за лидерство в группе.

В предыдущем туре команда Сергея Рыжикова одержала самую крупную победу в нынешнем сезоне. В Красноярске "Динамо" забило шесть мячей "Енисею-2", пропустив два. "Балтика-2", напротив, потерпела домашнее поражение от "Череповца" со счетом 1:4. До этой встречи калининградцы не проигрывали семь матчей подряд.

В Петербурге гости будут играть без одного из главных источников голов. Кирилл Никишин, забивший восемь мячей в 18 матчах чемпионата, в сентябре перешел в "Нефтехимик" на правах аренды. При этом в заявке "Балтики-2" может оказаться Георгий Макаров, ранее выступавший за петербургское "Динамо". В составе бело-голубых он провел 32 официальных матча и забил три гола.

В первом круге команды встречались 7 июня в Калининграде. Тогда "Динамо-СПб" взяло верх со счетом 3:1. Дубль оформил Виталий Хабаров, еще один гол записал на свой счет Омар Попов. Единственный мяч хозяев забил Никишин.

Матч "Динамо-СПб" — "Балтика-2" состоится 26 сентября на стадионе "Кировец" по адресу: улица Перекопская, 6–8. Начало игры — в 14:00.

Фото: ФК "Динамо-СПб"