Ямпольская сообщила о возможном участии Путина в форуме культур.

Владимир Путин может принять участие в Международном форуме объединённых культур, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента Елену Ямпольскую.

По её словам, ожидается, что глава государства посетит пленарное заседание. Оно запланировано на пятницу, 25 сентября. XII Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур стартовал в Северной столице сегодня. Елена Ямпольская отметила, что свыше 40 государств прислали на мероприятие свои официальные делегации. Форум продлится до 26 сентября.

Военная спецоперация началась на Украине 24 февраля 2022 года. Путин обозначил целями СВО защиту жителей Донбасса, которые с 2024 года подвергались геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризацию и денацификацию украинского государства.

Фото: сайт Кремля