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Перед судом ответят два сотрудника Пулково, которые допустили столкновение трапа и самолета
Сегодня, 16:38
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Перед судом ответят два сотрудника Пулково, которые допустили столкновение трапа и самолета

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Сумма материального ущерба превысила 4,4 млн рублей.

Петербургская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников аэропорта Пулково. Мужчины обвиняются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). 

Следствие утверждает, что в июне работники наземного обслуживания нарушили требования безопасности и инструкции. Это привело к столкновению автотрапа с левым крылом самолета. Сумма материального ущерба превысила 4,4 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково у пассажирки из Дубая изъяли 55 килограммов натуральных волос стоимостью более 2,3 млн рублей. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Теги: пулково, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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