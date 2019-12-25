Перед судом ответят два сотрудника Пулково, которые допустили столкновение трапа и самолета

Сумма материального ущерба превысила 4,4 млн рублей.

Петербургская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников аэропорта Пулково. Мужчины обвиняются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Следствие утверждает, что в июне работники наземного обслуживания нарушили требования безопасности и инструкции. Это привело к столкновению автотрапа с левым крылом самолета. Сумма материального ущерба превысила 4,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково у пассажирки из Дубая изъяли 55 килограммов натуральных волос стоимостью более 2,3 млн рублей.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры