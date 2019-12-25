В Петербурге оглашен приговор за покупку и хранение черный икры

В общем подсудимый приобрел продукцию весом почти 7 килограммов для дальнейшей реализации.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 258.1, ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (два эпизода).

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в июне прошлого года фигурант купил краснокнижную черную икру осетровых пород у продавца, который осуществлял деятельность незаконно. В общем подсудимый приобрел продукцию весом почти 7 килограммов для дальнейшей реализации, за что заплатил порядка 273 тыс. рублей. Хранилась она в квартире мужчины, а также в загородном доме.

Вину петербуржец признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на год условно и с таким же испытательным сроком. Икру уничтожат.

Фото: Piter.TV