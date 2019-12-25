Приставы Петербурга оштрафовали коллекторов почти на 8 млн рублей за нарушения

По фактам нарушений в отношении компаний, занимающихся возвратом просроченной задолженности, судебные приставы составили свыше 140 административных протоколов.

В 2026 году в гУ ФССП РФ по Петербургу поступило 2800 обращений от горожан на незаконные действия кредитных и коллекторских организаций. По результатам проверок обоснованными были признаны 424 жалобы.

По фактам нарушений в отношении компаний, занимающихся возвратом просроченной задолженности, судебные приставы составили свыше 140 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 7,9 миллиона рублей – это почти вдвое больше показателя аналогичного периода прошлого года (тогда взыскали 4,5 миллиона рублей). Кроме того, нарушителям вынесли 316 предостережений о недопустимости несоблюдения требований закона.

На 1 сентября 2026 года в государственном реестре коллекторских агентств Санкт-Петербурга числится 28 организаций, а в перечне кредитных и микрофинансовых организаций – 57 юридических лиц.

Порядок взаимодействия взыскателей с должниками строго регламентирован Федеральным законом № 230-ФЗ. Любые контакты допустимы только в определенное время: в рабочие дни – с 8:00 до 22:00, в выходные и праздничные – с 9:00 до 20:00. Закон также ограничивает частоту контактов: личные встречи проводятся не чаще одного раза в неделю, телефонные звонки – не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Текстовые сообщения оправляются не более двух в сутки, четырех в неделю и шестнадцати в месяц.

Если коллекторы нарушают установленные правила, граждане могут подать жалобу через сервис "Подайте жалобу на звонки коллекторов" на портале Госуслуг. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись.

Ранее мы сообщили о том, что звезду "Пацанок" из Петербурга хотят лишить водительских прав из-за диагноза.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Санкт‑Петербургу