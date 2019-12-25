Звезду "Пацанок" из Петербурга хотят лишить водительских прав из-за диагноза

Причиной якобы стало "расстройство личности", которое девушке поставили ошибочно.

Бывшая участница реалити-шоу "Пацанки" и "Большие девочки" Анастасия Петрова может навсегда лишиться водительских прав. Об этом уроженка Петербурга рассказала в соцсетях.

По словам Петровой, ее в письменном виде письмо уведомили о том, что лишают водительских прав на основании того, что у девушки якобы расстройство личности. Участница пятого сезона "Пацанок" отметила, что в действительности у нее нет такого диагноза, а его поставили ошибочно, когда она будучи ребенком попала в психбольницу из-за драк в детском доме.

Звезда реалити-шоу добавила, что прокуратура Колпинского района направила в суд письмо, в котором попросил забрать у нее водительское удостоверение. Петрова уже обратилась к юристу. Кроме того, девушке возможно нужно будет пройти комиссию, которая оценит ее психическое здоровье.

Ранее мы сообщали, что суд в Петербурге отправил бывшую участницу шоу "Пацанки" в тюрьму.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу