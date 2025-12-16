Россиянам разрешили управлять вездеходами с обычными правами

Госдума приняла закон, разрешающий водителям легковых машин управлять тяжелой внедорожной техникой.

Изменения внесли в законы "О безопасности дорожного движения" и "О самоходных машинах и других видах техники". Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

В настоящее время самоходной техникой могут управлять только водители с удостоверением тракториста-машиниста. Теперь подтвердить право на управление машинами категории АII можно наличием водительских удостоверений категорий B, C или D.

Данное правило имеет силу только при использовании техники на основании договора аренды (проката), а также если был проведен инструктаж по управлению и безопасной эксплуатации. Сейчас сдать экзамены на категорию АII могут все желающие лица с 19 лет.

Законопроект направлен на развитие снегоходного, мотовездеходного и автовездеходного туризма. В пояснительной записке отметили, что большое число россиян любят исследовать природные достопримечательности страны, для этого они часто используют вездеходы.

Ранее мы сообщали, что в России готовятся ужесточить теоретический экзамен на водительские права.