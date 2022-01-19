Петербуржца лишили водительских прав за оставление места ДТП

Суд наказал водителя Datsun за побег после аварии на Пятилеток.

В Санкт-Петербурге суд лишил местного жителя права управления автомобилем почти на полтора года за то, что он покинул место дорожно-транспортного происшествия и не сообщил о случившемся в ГИБДД.

Суд установил, что 8 октября мужчина, управляя автомобилем Datsun, двигался по проспекту Пятилеток и не учёл габариты своего транспортного средства. В результате он совершил наезд на припаркованный автомобиль Nissan, который получил механические повреждения.

После столкновения водитель покинул место происшествия и не уведомил сотрудников Госавтоинспекции о ДТП. В ходе судебного разбирательства мужчина заявил, что участником аварии не являлся. По его словам, он припарковал автомобиль возле парикмахерской, поскольку почувствовал резкое недомогание, после чего побежал домой, оставив ключи от машины на торпеде.

Также водитель утверждал, что позднее обнаружил свой автомобиль уже на штрафной стоянке. Однако в суде были допрошены очевидцы происшествия, которые не подтвердили изложенную им версию событий.

С учётом представленных доказательств суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 16 месяцев.

Фото: Piter.TV