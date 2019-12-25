  1. Главная
Росгвардейцы задержали разбившего бутылку о голову охранника на Заневском
Сегодня, 15:59
Пострадавший самостоятельно обратился в травматологическое отделение.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе нетрезвого мужчину, напавшего на охранника торгового центра. Злоумышленник оказался рецидивистом, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 23 декабря на Заневском проспекте 37-летний задержанный хотел пройти в ТЦ, однако его остановили. В ходе конфликта нарушитель ударил 58-летнего сотрудника стеклянной бутылкой по голове, а потом скрылся. 

Пострадавший самостоятельно обратился в травматологическое отделение. Напавшего судили за оскорбление представителя власти, кражу и грабеж, он был доставлен в 52-й отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Дунайском проспекте охранники клуба напали на жителя Архангельской области. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: заневский проспект, происшествия
