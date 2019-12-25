Росгвардейцы задержали разбившего бутылку о голову охранника на Заневском

Пострадавший самостоятельно обратился в травматологическое отделение.

Росгвардейцы задержали в Красногвардейском районе нетрезвого мужчину, напавшего на охранника торгового центра. Злоумышленник оказался рецидивистом, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 декабря на Заневском проспекте 37-летний задержанный хотел пройти в ТЦ, однако его остановили. В ходе конфликта нарушитель ударил 58-летнего сотрудника стеклянной бутылкой по голове, а потом скрылся.

Пострадавший самостоятельно обратился в травматологическое отделение. Напавшего судили за оскорбление представителя власти, кражу и грабеж, он был доставлен в 52-й отдел полиции.

