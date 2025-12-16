Президент Узбекистана выступил с инициативой на пленарной сессии ПМЭФ. По его словам, в 2025 году страну посетили почти миллион российских туристов, и в этом году Узбекистан готов принять ещё больше.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга. Он заявил, что такая инициатива направлена на укрепление культурного сотрудничества между странами.

Узбекский лидер также отметил, что в 2025 году Узбекистан посетили почти миллион туристов из России, и в текущем году республика готова принять ещё больше. Для этого, по его словам, развивается не только туристическая инфраструктура, но и креативная экономика. К 2030 году её доля должна составить 5 процентов ВВП, что превратит эту сферу в один из драйверов экономического роста Узбекистана.

Ранее мы рассказывали о том, что на ПМЭФ обсудили развитие сферы общепита в Петербурге.

Фото: Piter.TV