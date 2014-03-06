Житель Всеволожского района сел на полгода дома за поддельные права

Суд ограничил свободу на 6 месяцев и лишил прав на 2,5 года.

Суд Всеволожского района вынес приговор местному жителю, который управлял автомобилем с поддельным водительским удостоверением. Об этом 7 августа сообщила прокуратура Ленинградской области. Ранее злоумышленник уже был лишён прав за пьяную езду, но спустя некоторое время снова попался инспекторам — уже с фальшивыми документами.

Как установили следователи, мужчина осознанно использовал подложное удостоверение, чтобы скрыть факт лишения прав. Суд согласился с позицией прокурора и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, штраф в размере 250 тыс. руб. и лишение прав на 2 года 6 месяцев. Автомобиль нарушителя конфискован. В смягчении приговора осуждённому было отказано.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист пострадал в ДТП с Камазом в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти