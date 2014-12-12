Ученые СПбГУПТД придумали покрытие для защиты антенн от дождя

Новый состав защитит вышки связи от непогоды и продлит их жизнь.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработали композитное покрытие для защиты антенн спутниковой связи, вышек и радаров от любых погодных условий. Об этом сообщили в правительстве Петербурга.

Новый трехкомпонентный состав создан на основе эпоксидной смолы. В его состав входят полые стеклянные микросферы, обеспечивающие радиопрозрачность, тригидрат алюминия для прочности и аэросил, регулирующий вязкость. Покрытие полностью сохраняет качество и стабильность сигнала, при этом эффективно защищая чувствительные устройства от осадков, ветра и перепадов температур.

Внедрение технологии позволит более чем в два раза увеличить срок службы защитных куполов объектов и снизить финансовые расходы на их обслуживание.

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Фото: правительство Санкт-Петербурга

