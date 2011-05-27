Доросева: в России с 1 сентября стандартизируют билеты на общественный транспорт

В России нашли способ сократить число "серых" билетов.

Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получат стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Соответствующие сведения журналистам агентства "РИА Новости" огласила член общественного совета при российском министерстве по транспорту Кира Доросева.

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы. Отмечу, что речь здесь не про "красивый дизайн", а про юридическую ясность и защиту прав пассажира. Кира Доросева, эксперт

Отмечается что теперь во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт необходимо будет отражать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь,заказа-наряда для перевозок по заказу. Теперь выданный документ однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки. На нем организаторы укажут кто именно, куда и на каких условиях передвигается, а также услуги, добавленные в стоимость, нормы провода багажа и ручной клади. Нововведения призваны работать на благо пассажира. Ему предоставляются понятные документы, единые требования и меньше поводов для конфликтов, что позитивно сказывается на качестве предоставляемой транспортной услуги человеку.

Минтранс заявил о работе над началом полетов тайских авиакомпаний в Россию.

Фото: Piter.tv