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В российских аэропортах появятся места для выгула собак-проводников
Сегодня, 10:33
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В российских аэропортах появятся места для выгула собак-проводников

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Минтранс обозначил нормы, вступающие в силу с первого сентября.

Места для выгула собак-проводников, сопровождающих пассажиров с инвалидностью по зрению, начнут создавать в отечественных аэропортах. Данная норма предусмотрена новыми правилами обслуживания маломобильных клиентов, вступающими в законную силу в России с 1 сентября. Соответствующие данные опубликованы в официальном приказе от российского министерства по транспорту. В тексте нововведения чиновники объяснили воздушные гавани, терминалы и прилегающие к ним территории, проекты которых были утверждены ранее властями, должны обеспечить разумное приспособление аэровокзала для выгула собак-проводников.

Аэровокзалы (терминалы) либо прилегающие к ним территории, проектная документация на строительство или реконструкцию которых будет утверждена после вступления в силу настоящего приказа, должны предусматривать места для выгула собаки-проводника, сопровождающей пассажира из числа инвалидов по зрению.

текст документа

Добавим, что с 1 марта 2027 года авиакомпании, показывающие фильмы на борту, обязаны обеспечить часть кинокартин с субтитрами для инвалидов по слуху и тифлокомментариями для инвалидов по зрению на русском языке.

С начала года компенсации на собак-поводырей получили 36 петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, минтранс, собаки-поводыри
Категории: Лента новостей, Новости России,

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