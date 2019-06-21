Минтранс России обновил нормы режима труда и отдыха водителей

Требования распространяются на профессиональных водителей, водителей - индивидуальных предпринимателей, а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями водителей.

На российской территории с 1 сентября в законную силу вступят новые нормы режима работы и отдыха водителей. Соответствующие данные приведены журналистами информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на изученный текст приказа профильного ведомства федерального правительства. В пресс-службе министерства по транспорту указали, что согласно обновленным требованиям продолжительность рабочего времени шоферов не может превышать 40 часов еженедельно. При этом в стране возможен суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью его увеличения до трех месяцев. Измененные требования не касаются перевозок для органов власти, международных автомобильных перевозок, поездок на территории предприятий, легковых автомобилей ведомственной охраны, пожарных и аварийно-спасательных машин, скорой помощи и водителей из ряда специальных служб.

Чиновники отмечают, что продолжительность смены водителя при суммированном учете не может превышать десяти часов. Допускается увеличение смены еще на два часа при разделении рабочего дня на части, или не более двух раз в неделю. Таким образом рабочая смена может быть увеличена до 12 часов для сферы такси, инкассаторов, при перевозках для медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, связи, теле- и радиоканалов, обслуживании руководителей организаций и водителей-вахтовиков. В перечне оказались также водители маршрутов регулярных перевозок в городском и пригородном транспортном сообщении. Смена может быть разделена на части при согласии шофера.

Согласно обновленным требованиям, при продолжительности смены более четырех часов водителям должен быть предоставлен перерыв не менее 30 минут и не более двух часов. Также возможно предоставление сотруднику двух перерывов при смене более восьми часов. В рабочее время водителей включаются также входят специальные перерывы для отдыха от управления автомобилем и мероприятия, не связанной с управлением машиной.

Еженедельный отдых шофера должен составлять не менее 45 часов. Однако вероятно сокращение до 24 часов. При этом временная разница должна быть использована в течение следующих трех недель.

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Фото: Piter.tv