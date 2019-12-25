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Минтранс предложил разрешить устанавливать защиту от БПЛА при ремонте дорог
Сегодня, 7:54
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Минтранс предложил разрешить устанавливать защиту от БПЛА при ремонте дорог

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Чиновники рассказали, как дополнительно будут бороться с опасностью, которую БПЛА представляют для мирного населения.

Российское министерство по транспорту предложило разрешить устанавливать защитные конструкции от вражеских беспилотников в стране при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог. Такие нововведения обозначены чиновниками из профильного ведомства федерального правительства в пояснительной записке к приказу. В тесте говорится о том, что в настоящее время подобные мероприятия не входят в утвержденный перечень, поэтому не могут осуществляться.

В целях обеспечения возможности оперативного оборудования защитных ограждающих конструкций (сооружений) от угроз нападения, актов незаконного вмешательства, в том числе от воздействия беспилотных летательных аппаратов, а также в целях оперативной ликвидации последствий необходимо в Классификации предусмотреть....

текст приказа и пояснительной записки  от Минтранса РФ

Власти видят необходимость во внесении изменений в том, что отечественные объекты транспортной инфраструктуры зачастую подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. В своб очередь это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения.

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Фото: pxhere.com

Теги: беспилотники, минтранс
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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