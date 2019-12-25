В ГЖИ Петербурга объяснили, почему отопление в квартирах включают поэтапно

Такой подход позволяет избежать гидроударов и повреждения труб.

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Петербурга объяснила, что после начала отопительного сезона радиаторы в квартирах прогреваются в разное время. Внутридомовую систему запускают поэтапно, постепенно заполняя ее теплоносителем и повышая температуру. Такой подход позволяет избежать гидроударов и повреждения труб. Кроме того, тепло может поступать позже в квартиры на верхних или нижних этажах, на дальние стояки или в радиаторы, где образовались воздушные пробки. Как правило, системе требуется несколько дней, чтобы выйти на рабочий режим.

В ГЖИ разъяснили порядок действий для жителей, у которых остаются холодные батареи. Сначала рекомендуется уточнить у соседей, есть ли у них тепло, и проверить радиатор на наличие воздушной пробки. Удалить воздух может специалист управляющей организации или сам жилец при наличии крана Маевского.

Если самостоятельная проверка не помогла, заявку можно подать в управляющую организацию через сервис "Госуслуги Дом" в разделе "Заявки", приложив фото или видео. При отсутствии отопления у нескольких соседей допускается оформление коллективной заявки.

В инспекции также напомнили, что отопительный сезон начинается по решению органов местного самоуправления после того, как среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

Температура в жилых помещениях должна составлять не менее +18 градусов, а в угловых комнатах – не менее +20 градусов. В некоторых регионах нормативы выше на два градуса.

Ранее в Ленобласти разъяснили правила включения и отключения отопления.

Фото: Piter.TV