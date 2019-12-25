Депутат Четырбок попросил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении кошек в Кировском районе

Он подчеркнул, что в последнее время подобные случаи со стороны подростков участились.

Депутат петербургского Законодательного собрания Денис Четырбок сообщил в социальных сетях 6 октября, что обратился в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело из-за сообщений об избиении кошек в Кировском районе.

По словам парламентария, поводом для обращения стала жалоба местной жительницы, которая за несколько месяцев обнаружила на бульваре Новаторов трех изувеченных котов. У одного из животных была свернута шея, у другого – поврежден язык.

Денис Четырбок отметил, что ранее уже выступал с инициативой снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Он подчеркнул, что в последнее время подобные случаи со стороны подростков участились. Депутат добавил, что независимо от того, кто причиняет вред животным, виновные должны нести ответственность, так как любая жестокость не должна оставаться безнаказанной.

Кроме того, парламентарий напомнил, что в прошлом созыве он выступал инициатором закона о правилах выгула собак. В частности, он уточнил, что владельцев животных могут штрафовать за выгул собак без поводков и намордников.

Ранее мы сообщили о том, что медведи все чаще выходят к людям, в Ленобласти получили 35 обращений.

Фото: Piter.TV