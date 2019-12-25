Медведи все чаще выходят к людям, в Ленобласти получили 35 обращений

Медведи вышли к населенным пунктам 35 раз за 2 месяца в Ленобласти.

В Ленинградской области за последние 2 месяца зафиксировали 35 обращений, связанных с выходом медведей в населенные пункты. В комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира региона сообщили, что по 15 обращениям были приняты решения о регулировании, 5 из них уже отработали.

В ведомстве отметили, что одной из распространенных причин появления медведей рядом с людьми становится доступ к пищевым отходам. Животных также привлекает падалица с плодовых деревьев. Власти намерены совместно с администрациями поселений выявлять и пресекать складирование пищевых отходов, которое может способствовать выходу зверей к населенным пунктам.

По данным государственного мониторинга, численность бурых медведей в Ленинградской области составляет около 3200 особей. Больше всего животных обитает в Подпорожском, Лодейнопольском, Тихвинском и Бокситогорском районах.

В 2026 году общий лимит на добычу медведя в регионе составляет 729 особей. За последние 2 месяца было добыто 193 медведя.

Ранее мы сообщали, что медведи задрали двух мужчин в Иркутской области.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)