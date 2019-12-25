Медведи задрали пенсионера и вахтовика в Иркутской области

В 2026 году участились случаи столкновения россиян с хищниками.

Смертельные встречи с медведями произошли в Усть-Илимском и Казачинско-Ленском районах. Жертвами стали двое мужчин, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что в минувшую пятницу, 2 октября, в лесу, хищник набросился на 71-летнего мужчину. Пенсионер получил тяжелые травмы и скончался на месте. Два дня спустя, в воскресенье, медведь ворвался в вагончик вахтовиков на территории предприятия, расположенного примерно в 300 километрах от поселка Магистральный. Погиб 55-летний мужчина.

В связи с участившимися случаями выхода опасных хищников правоохранители призвали жителей Иркутской области временно отказаться от посещения лесных массивов и выездов на охоту или рыбалку.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае медведь растерзал женщину во дворе ее дома.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)