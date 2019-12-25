По просьбе петербуржцев на Кронштадтском шоссе благоустроили двор

Для детей обустроили горки, качели и песочницу, а для взрослых установили скамьи, отделив зону отдыха от игровой.

На Кронштадтском шоссе у домов 6, 8, 10 и 12 благоустроили двор. Облик этого пространства – результат деятельности комитета по благоустройству Петербурга и муниципального образования при участии жителей, сообщили накануне в ведомстве.

Для детей обустроили горки, качели и песочницу, а для взрослых установили скамьи, отделив зону отдыха от игровой, и оборудовали парковочные места. Также здесь отремонтировали проезды и тротуары на общей площади свыше 2,7 тыс. квадратных метров, уложили плитку, обновили газоны, высадили несколько деревьев и 375 кустарников. Кроме того, поставили фигуры лешего и Бабы-Яги.

Локация появилась благодаря программе "Петербургские дворы". В 2026 году обустроят еще 197 детских и 86 спортивных площадок.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Юты Бондаровской завершается благоустройство по программе "Петербургские дворы".

Фото: пресс-служба комблага Петербурга