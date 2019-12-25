На улице Юты Бондаровской завершается благоустройство по программе "Петербургские дворы"

В Петербурге продолжается комплексное благоустройство по программе "Петербургские дворы" у домов 17/1 и 17/2 на улице Юты Бондаровской. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина.
Согласно отчету, пешеходную зону с плиточными и набивными дорожками обустроили на 80 процентов. Завершить этот этап работ планируют к началу следующей недели.
В зоне под навесом уже установлено спортивное оборудование. В настоящее время специалисты монтируют детские игровые элементы. Параллельно с этим идет озеленение территории, где многолетние растения высадили уже цветущими.
Ранее мы сообщили о том, что новые игровые и спортивные пространства открылись на Гаванской улице.
Фото: Telegram / Комфортный Петербург
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