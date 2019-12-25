Где погулять осенью в Петербурге: 15 парков и садов

В подборку вошли как известные парковые ансамбли, так и более спокойные места.

Осень превращает Петербургские парки и сады в места для долгих прогулок и красивых фотографий. Деревья окрашиваются в золотые и красные оттенки, а привычные городские маршруты становятся особенно атмосферными. "Петербург2" собрал 15 локаций в Петербурге и пригородах, которые стоит посетить в осенний сезон.

В подборку вошли как известные парковые ансамбли, так и более спокойные места, где можно погулять вдали от большого количества людей. Некоторые локации подойдут для неспешной прогулки на несколько часов, другие можно выбрать для короткой поездки за город.

Отдельное внимание авторы уделили местам, которые особенно хорошо подходят для осенних фотосессий. Яркая листва, старинная архитектура, аллеи, пруды и природные пейзажи создают подходящий фон практически в любую пасмурную или солнечную погоду.

При этом необязательно ограничиваться центральными районами Петербурга. За осенними пейзажами можно отправиться и в пригороды, где просторные парки позволяют в полной мере почувствовать смену сезона.

Фото: Piter.tv (архив)