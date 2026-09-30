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Осенний месячник по благоустройству стартует в Петербурге 1 октября
Сегодня, 16:22
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Осенний месячник по благоустройству стартует в Петербурге 1 октября

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За качеством проследят 80 тыс. камер с искусственным интеллектом.

В Петербурге 1 октября начинается осенний месячник по благоустройству. В работах будут задействованы все городские службы, районные администрации и комитеты, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

За качеством проследят 80 тыс. камер с искусственным интеллектом. Система автоматически выявляет свыше 30 видов нарушений содержания территорий. В основном планируются уборка опавшей листвы, очистка тротуаров и пешеходных улиц. Также отремонтируют 30 тыс. квадратных метров проблемных участков дорог и приведут в порядок 17 тыс. детских и спортивных площадок. 

Кроме того, проведут озеленение: только во дворах высадят более 1 тыс. деревьев и 7 тыс. кустарников. 

Ранее на Piter.TV: парковки и перехватывающие стоянки Петербурга готовы к осенне-зимнему сезону. 

Фото: Piter.TV 

Теги: месячник по благоустройству, осень
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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