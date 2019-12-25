Тысяча волонтеров высадила 8 тысяч елей в Тосненском районе

Пока одни участники сажали деревья под звуки живой музыки, другие тестировали лесопожарные машины и учились проращивать хвойные породы из микроскопических семян.

В Тосненском районе Ленинградской области стартовал масштабный экологический марафон. Как сообщили сегодня в канале "Ленобласть для друзей" в мессенджере "Макс", около тысячи человек собрались вместе, чтобы превратить четыре гектара земли в будущий густой еловый лес.

Волонтеры объединились и вручную высадили восемь тысяч молодых елей. Организаторы отметили, что сеянцы были привезены со специальной капсульной защитой корней, благодаря чему деревья гарантированно перенесут осень и быстро пойдут в рост. Пока одни участники сажали деревья под звуки живой музыки, другие тестировали лесопожарные машины и учились проращивать хвойные породы из микроскопических семян.

По данным организаторов, "Зеленая волна" прокатится по всей области до 26 октября. За месяц в регионе планируют укоренить более 266 тысяч новых хвойных деревьев.

Акция проходит в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". В сообщении подчеркивается, что Ленобласть удерживает в нем абсолютное лидерство и идет к важной цели: восстанавливать природу один к одному, чтобы на месте каждого исчезнувшего дерева всегда появлялось новое.

Парк 300-летия стал зеленее: в Приморском районе высадили 35 черемух и яблонь.

Фото: МАКС / Ленобласть для друзей