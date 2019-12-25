Врач назвала главные признаки дефицита калия

Врач заметила, что один лишь однообразный рацион редко доводит до тяжелой гипокалиемии.

Дефицит калия развивается незаметно, и на ранних стадиях его признаки легко списать на усталость, недосып или перетренированность. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделилась российский диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник НИИ СП имени Склифосовского Дарья Русакова. Специалист заметила, что легкий дефицит макроэлемента может у пациента протекать бессимптомно. Часто человек просто ощущает в себе слабость и утомляемость.

Легкий дефицит может протекать незаметно, легкая слабость, утомляемость, редкие судороги, проявление мышечной слабости, запоры и редкие перебои в работе сердца. Как правило, пациенты уже обращаются к врачу, так как судороги в икроножных мышцах, особенно в ночное время, значительно снижают качество жизни. Тяжелый же дефицит угрожает жизни — может возникнуть аритмия, фибрилляция желудочков сердца, мышечный паралич, в том числе и дыхательной мускулатуры. Дарья Русакова, врач

Врач отметила, что для тяжелого дефицита калия должны совпасть несколько факторов. Одного неправильного питания для достижения катастрофически низкого уровня калия обычно недостаточно. Врач пояснила, что важно обращать внимание на разнообразное питание, а также прием препаратов (диуретиков), видеть заболевания ЖКТ, которые ведут к обезвоживанию организма.

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Фото: Piter.tv