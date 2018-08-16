Потехина заявила об отсутствии дефицита школ в Петербурге с 2024 года

Город даже перевыполнил плановые показатели по строительству, и сейчас новые школы возводятся только в активно застраивающихся микрорайонах.

В прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что в городе больше не существует проблемы нехватки школ. По её словам, дефицит учебных заведений был полностью ликвидирован ещё в 2024 году, а план по строительству даже перевыполнен.

Чиновница пояснила, что в настоящее время школы строятся исключительно в новых микрорайонах, где активно вводится жильё. В районах со сложившейся застройкой, по её выражению, практически все потребности закрыты. Единственным возможным неудобством для семей, добавила она, может стать логистика в больших, но малонаселённых территориях, например в Петродворце, где дорога до школы может занять некоторое время. Однако вице-губернатор подчеркнула, что это не связано с дефицитом школ — его на сегодняшний день в городе нет.