В ГД предложили предоставлять бесплатное питание всем школьникам

Сергей Миронов объявил о инициативе, направленной на сохранение здоровья детей и финансов их родителей.

Бесплатное горячее питание должно предоставляться на российской территории всем школьникам с 1-го по 11-е классы. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты объяснил, что сейчас часто по стране возникают скандалы относительно того, что за денежные средства одни дети получают нормальное питание, пока других руководство школы сажают за отдельные столы "для льготников" со скудными обедами.

Мы будем добиваться, чтобы все дети получали одинаковое, качественное, хорошее, бесплатное питание с 1-го по 11-е классы. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодвтель уточнил, что в 2020 году Государственная дума России утвердила норму о горячем питании в начальной школе. Вопрос распространения проекта на остальных учеников поднимает тему здоровья подрастающего поколения, а также сбережения финансов родителей.

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Фото: Piter.tv