Останина рассчитывает на рассмотрение весной законопроекта об отмене ЕГЭ

В Госдуме назвали сроки изучения законопроекта депутатами.

Депутаты Государственной думы могут рассмотреть проект о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на государственную итоговую аттестацию в форме государственных экзаменов в весеннюю сессию нового созыва палаты российского парламента. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, председатель профильного комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС". Законодатель из нижней палаты объяснила, что не ожидает, что документ будет внесен на изучение коллег в осеннюю сессию.

Я думаю, что Дума девятого созыва [рассмотрит законопроект], вряд ли это будет в осеннюю сессию, наверняка это будет в весеннюю сессию. Нина Останина, депутат ГД РФ

В пояснительной записке к проекту авторы инициативы отметили, что сейчас успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров олимпиад. Ранее в СМИ появились данные о том, что в текущей приемной кампании были выявлены некоторые проблемы при зачислении абитуриентов в учебные заведения. В частности, вузы не могли зачислить на бюджет поступающих, которые набрали максимальные баллы на экзаменах.

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Фото: Piter.tv