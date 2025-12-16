В ГД предложили расширить категории получателей прибавки к материнскому капиталу

Ярослав Нилов и Нина Останина направили проект на отзыв в кабинет министров.

Российские семьи, в которых первый и второй ребенок родились до 2020 года, должны иметь право на доплату к материнскому капиталу при рождении третьего и последующего детей. Соответствующее заявление сделала председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, парламентарий из нижней палаты Нина Останина. Она вместе с председателем профильного комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым направила законопроект на отзыв в федеральное правительство. Депутаты предложили внести правки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В настоящее время семьи, в которых первый и второй ребенок родились до 1 января 2020 года, при рождении третьего и последующих детей после 1 января 2020 года, не могут получить от государства прибавку к материнскому капиталу.

Ребенок первый родился в 2012 году, ребенок второй - в 2019 году. У них право на материнский капитал, на базовую часть, возникло в 2019 году. А сейчас рождается третий ребенок. По действующей редакции третьем ребенку ничего не положено. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Новым законопроектом предлагается выплачивать таким семьям прибавку "для полноценного материнского капитала".

Останина указала на проблемы в системе родовспоможения.

Фото: Piter.tv