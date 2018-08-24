Депутат Чаплин рассказал, как распознать мошенников, "проверяющих" счетчики

В Госдуме объяснили, на что важно обращать внимание у незнакомцев.

Одной из самых распространенных криминальных схем у мошенников на российской территории является отправка поддельных уведомлений потребителям о срочной поверке счетчиков. О преимуществах таких энергетических объектов в российском регионе рассказал в интервью журналистам телеканала "360.ru" депутат Государственной думы по Коломенскому избирательному округу Никита Чаплин. Парламентарий из нижней палаты заметил, что аферисты часто звонят, приходят лично или присылают сообщения своим потенциальным жертвам обмана с угрозами немедленных штрафов и отключений. При этом злоумышленники всегда торопят граждан, создавая у них панику. Это требуется для того, чтобы жертва согласилась на действия без каких-либо раздумий.

Настоящее уведомление о поверке приходит от вашей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации в письменном виде с печатью, с указанием конкретного срока и ссылкой на нормативные документы. Никита Чаплин, депутат ГД РФ

Основным правилом для россиян будет не впускать без документов незнакомцев, которые явились к вам домой по звонку или объявлению. У настоящих сотрудников должен быть при себе договор с управляющей компанией (УК) или статус аккредитованной компании. В случае, если счетчик действительно сломался, то на его ремонт у человека есть три месяца, поэтому проблема не требует мгновенного решения. Когда предлагают "срочную замену" с угрозами штрафов, то речь идет о попытке обмана.

Депутат Чаплин назвал экономию главным преимуществом блочно-модульных котельных.

Фото: Piter.tv