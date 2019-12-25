Депутат Чаплин назвал экономию главным преимуществом блочно-модульных котельных

Подготовка к отопительному сезону остается одной из приоритетных задач Московской области.

Блочно-модульные котельные позволяют модернизировать систему теплоснабжения Московской области. О преимуществах таких энергетических объектов в российском регионе рассказал в интервью журналистам телеканала "360.ru" депутат Государственной думы по Коломенскому избирательному округу Никита Чаплин. Эксперт заметил, что блочно-модульные станции поставляются в виде готовых технологических блоков. Таким образом объекты можно оперативнее установить по сравнению с капитальными конструкциями традиционного типа. Современное оборудование позволяет чиновникам эффективнее использовать энергетические ресурсы и уменьшать затраты на эксплуатацию инфраструктуры. Парламентарий пояснил, что экономический эффект от нововведений важен не только для регионального и муниципального бюджетов, так как сокращение расходов на производство тепла также поможет сдерживать финансовую нагрузку на граждан.

Снижение затрат является главным фактором установки этих новых объектов. Никита Чаплин, депутат ГД РФ

Власти пояснили, что подготовка к отопительному сезону остается одной из приоритетных задач для Московской области. Только за 2025 год в регионе специалисты обновили свыше 400 километров теплосетей, а также реконструировали около 200 котельных.

Воробьев сообщил об обновлении котельных в Пушкино.

Фото: Piter.tv