В Подмосковье открыли последний участок Южно-Лыткаринской автодороги

Трасса создаст условия для дальнейшего развития промышленной инфраструктуры в регионе.

В Московской области запустили последний участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Как отметил губернатор Андрей Воробьев, новая магистраль имеет важное значение на фоне активного роста экономики и товарооборота, сообщил 360.ru.

По словам главы региона, ЮЛА позволит вывести транзитный транспорт за пределы городов и создаст условия для дальнейшего развития промышленной инфраструктуры в Подмосковье.

Воробьев подчеркнул, что благодаря перераспределению транзитных потоков на новую дорогу значительно снизиться нагрузка на городскую улично-дорожную сеть. Кроме того, ЮЛА позволит заложить и реализовать индустриальные парки со стороны Балашихи, Железнодорожного и в Ленинском городском округе.

Также губернатор отметил значимость федеральной поддержки при реализации масштабного проекта в Московской области.

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно готовятся к отопительному сезону.

Фото: MAX/ Губернатор Андрей Воробьев