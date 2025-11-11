В Подмосковье открыли последний участок Южно-Лыткаринской автодороги

В Московской области запустили последний участок Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Как отметил губернатор Андрей Воробьев, новая магистраль имеет важное значение на фоне активного роста экономики и товарооборота, сообщил 360.ru.
По словам главы региона, ЮЛА позволит вывести транзитный транспорт за пределы городов и создаст условия для дальнейшего развития промышленной инфраструктуры в Подмосковье.
Воробьев подчеркнул, что благодаря перераспределению транзитных потоков на новую дорогу значительно снизиться нагрузка на городскую улично-дорожную сеть. Кроме того, ЮЛА позволит заложить и реализовать индустриальные парки со стороны Балашихи, Железнодорожного и в Ленинском городском округе.
Также губернатор отметил значимость федеральной поддержки при реализации масштабного проекта в Московской области.
Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно готовятся к отопительному сезону.
Фото: MAX/ Губернатор Андрей Воробьев
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