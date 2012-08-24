Воробьев сообщил об обновлении котельных в Пушкино

В Подмосковье работают над готовностью к отопительному сезону.

В 2026 году в Пушкино региональные власти из Московской области капитально отремонтируют пять котельных и заменят девять участков теплосети. Один из объектов с рабочим визитом посетил местный губернатор Андрей Воробьев. Речь идет о котельной под названием "7 квартал", которая находится на улице Толмачева в Ивантеевке Соответствующим и данными с журналистами поделились представители телеканала "360.ru". Российский чиновник сообщил о масштабной программе, которая проводится на территории. Энергетический объект в Ивантеевке обеспечивает теплом 35 жилых домов и социальные учреждения. Всего потребителями учреждения являются более шести тысяч человек.

Все выглядит гармонично. Конечно, все, что касается датчиков, частотников, диспетчеризации, аварийных бригад, — это важные слагаемые успешной работы. Понятно, что после теплоисточника идут магистральные, а потом еще распредсети. Это все влияет на качество жизни. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Известно, что в здании котельной специалисты заменили три котла, насосы, системы водоподготовки, теплообменники, аккумуляторные баки и другое оборудование. На самом объекте рабочие привели в порядок фасад, кровлю и окна. Генеральный директор АО "Ивантеевская теплосеть "Вячеслав Эйхман объяснил прессе, что теперь речь идет о том, что котельная может более экономично расходовать энергию. Там полностью обновлена система химической водоподготовки. Теперь она автоматически переходит с одного фильтра на другой. Раньше же на котельной посменно работали восемь операторов и аппаратчики. На участке, начиная от котельной и заканчивая домом под номером 16 по улице Смурнякова,заменены участок теплосети с общей протяженностью в 1,3 километра. Данная инфраструктура обеспечивает теплом 4,6 тысячи человек.

Сейчас же внедряем датчики, искусственный интеллект, цифровые технологии. Это дает преимущество, и мы заранее можем видеть проблемные участки. Все это очень важно. Там нет людей, они сидят в комфортных условиях в диспетчерской, где видят все, что происходит в котельных в городском округе. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Капитальный ремонт также провели в двух котельных в Ивантеевке. В пгт Лесном, поселке Зеленый Городок, пгт Софрино и Ивантеевке местные власти обновили семь участков теплосетей. По завершении работ каждому участку был возвращен нормальный вид: восстановлены газоны, приведены в порядок тротуары. Губернатор Подмосковья заметил, что на территории Пушкино чиновники на протяжении двух лет вкладывались большие денежные средства для обеспечения теплоснабжения граждан в преддверии холодного сезона. Сейчас в работе находятся еще шесть объектов, включая котельные, расположенные в поселке Лесном на улицах Октябрьской и Ленина. В общей сложности профильные мероприятия охватят почти 58 тысяч жителей и 37 социальных учреждений.

Воробьев — об оснащении новой многопрофильной поликлиники в Ногинске.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области