Александр Шуваев указали на трагические последствия ударов БПЛА ВСУ.

Жертвами ракетного удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области стали шесть мирных жителей. Соответствующее заявление через социальные сети подписчикам сделал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Шуваев. Местный чиновник заметил, что еще четыре человека, включая несовершеннолетнего, пострадали. В настоящее время пациентам оказывается медицинская помощь. В списке значится 14-летний подросток.

Киевские террористы обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа <...>. К большому сожалению, в результате прилета украинских снарядов погибли шесть человек. Александр Шуваев, врио главы региона

Александр Шуваев добавил, что на месте удара сгорела постройка, а также поврежден легковой автомобиль.

В Белгородской области пострадавшим от атак ВСУ выплатили более 935 млн рублей.

Фото: Макс / Александр Шуваев