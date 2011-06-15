Воробьев — об оснащении новой многопрофильной поликлиники в Ногинске

Глава Подмосковья рассказал о том, что детское отделение начало работу в новой поликлинике в Ногинске.

На территории микрорайона Заречье начал работу новый многофункциональный амбулаторно-поликлинический центр, рассчитанный на 55 тысяч взрослого и детского населения. Соответствующей информацией поделились журналисты телеканала "360.ru". Глава Московской области Андрей Воробьев объяснил, что при поддержке главы государства в регионе активно создаются медицинские учреждения. Речь идет и об уже открытом детском центре в Красногорске, комплексе в Балашихе, который будет сдан в эксплуатацию через два года.Также еще один объект возводится сейчас в Мытищах. Поликлинику в Ногинске строили в рамках президентского проекта "Продолжительная и активная жизнь". Она рассчитана на 500 посещений за смену, из которых 350 приходятся на взрослых пациентов и 150 — на детей.

Участковый терапевт Евгения Бакшаева, которая работает в городе Ногинске после переезда из Приморского края, объяснила журналистам, что современная техника позволяет врачам проводить большинство необходимых исследований на прямо месте, не направляя пациентов в другие организации. В учреждении для посетителей оборудованы комфортные зоны ожидания, детские игровые пространства, предусмотрена навигация и безбарьерная среда. На прилегающем участке строители обустроили парковку и прогулочные зоны. Садовники предусмотрели озеленение и детскую площадку. Местные власти закупили для нового объекта социальной инфраструктуры региона свыше 11 тысяч единиц медицинской техники, включая МРТ, КТ, маммограф, рентгеновские аппараты и современные ультразвуковые системы. В центре будут работать терапевтическое и педиатрическое отделения, а также службы неотложной помощи, диагностические кабинеты, отделения эндоскопии, хирургии, офтальмологии. Там же разместится Центр амбулаторной онкологической помощи и Центр диспансеризации участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

В настоящее время медицинское учреждение укомплектовано более чем на 90 процентов. Там трудятся 9- врачей и еще 170 специалистов среднего медицинского персонала. С осени 2-26 года в коллектив придут выпускники профильных вузов и колледжей. Для привлечения новых профессиональных кадров в Подмосковье продолжают действовать программы поддержки сотрудников сферы здравоохранения.

Воробьев поздравил подмосковных мультистобалльников ЕГЭ.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

