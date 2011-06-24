В Подмосковье в 2026 году откроют 37 офисов расчетных центров в МФЦ

Чтобы сделать коммунальные услуги еще удобнее, в Московской области вводят единую систему расчетов.

В Подмосковье планируется до конца 2026 года открыть 37 представительств расчетного центра на базе офисов МФЦ. Это позволит жителям области оперативно в режиме одного окна получать разные услуги, сообщил 360.ru.

Глава регионального МинЖКХ Игорь Даниленко доложил губернатору Андрею Воробьеву, что 60% жителей региона считают удобными представительства расчетного центра в МФЦ. На данный момент услуги оказывают на базе 29 пунктов.

Теперь планируется открытие представительств в Королеве, Красногорске, Подольске, Шатуре, Восходе, Коломне, Озерах и Богородском округе. По словам Воробьева, для переезда уже определили клиентские офисы, которые находятся рядом с МФЦ. В таких расчетных центрах жители области могут оплачивать коммуналку по единой платежке. Кроме того, МосОблЕИРЦ внедряет в работу цифровые сервисы для дистанционного оказания услуг.

Генеральный директор МосОблЕИРЦ Светлана Архипова рассказала, что в настоящее время такие сервисы используют порядка 3 млн человек, теперь в перспективе перевести на дистанционное обслуживание еще около 2 млн жителей.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы могут получать субсидии на оплату ЖКУ, которые оформляются через "Госуслуги" или в МФЦ.

Пресс-служба губернатора Московской области