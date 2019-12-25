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В Wildberries заявили о незначительном уроне от атаки ВСУ на склад в Подмосковье
Сегодня, 8:07
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В Wildberries заявили о незначительном уроне от атаки ВСУ на склад в Подмосковье

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Товары, хранившиеся на объекте, не получили повреждений.

Логистический комплекс российской компании Wildberries получил незначительные повреждения из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на территорию Московской области. Соответствующими данными с аудиторией поделились через социальные сети представители пресс-службы  объединенной Wildberries и Russ (РВБ). 

Из-за атаки  получил незначительные повреждения логистический комплекс компании в этом регионе - обломки задели стену здания. Последствия оперативно ликвидированы.

пресс-служба объединенной Wildberries и Russ (РВБ)

Специалисты пояснили, что на местном объекте была проведена заблаговременная эвакуация сотрудников согласно существующим в стране требованиям по безопасности. По словам представителей компании, товары от удара БПЛА ВСУ не пострадали.

"Ведомости": более 11 млн книг сгорели из-за атак ВСУ на склады Wildberries.

Фото: Telegram / Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ

Теги: wildberries, беспилотники, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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