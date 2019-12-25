Пострадавший от атак БПЛА бизнес на год освободили от проверок

Аппарат Дмитрия Григоренко рассказал о мере поддержки предпринимателей в условиях атак БПЛА.

Федеральное правительство освободило от проверок до 1 октября 2027 года российский бизнес, пострадавший от атак украинских беспилотников. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители пресс-службы аппарата вице-премьера страны, руководителя аппарата кабинета министров Дмитрия Григоренко. Чиновники объяснили, что такая мера поддержки будет применяться по отношению к коммерческим объектам, которые получили различные повреждения из-за воздействия дронов врага или других средств огневого поражения, начиная с первого января 2026 года.

По отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. аппарат вице-премьера России

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Фото: Piter.tv